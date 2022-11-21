Могли здійснити самогубство через хворобу: у Дніпрі в лісосмузі знайшли мертвим літнє подружжя

21 листопада в Дніпрі знайшли мертвими двох літніх людей. Сталося це на вулиці Старий Шлях, пише Інформатор. Попередньо, тіла пенсіонерів знайшов їхній син в лісосмузі, яка неподалік від їхнього дому.
Відомо, що загиблими були 64-річний чоловік та його 65-річна дружина. За словами сина, його батьки хворіли на рак. За попередньою інформацією, це було самогубство. Подружжя могло накласти на себе руки через хворобу, але передсмертної записки вони не залишили. Справою займатимуться правоохоронці.
Читайте також:
Яна Юхименко
Автор:
У Дніпрі сильний туман.
У дніпровському парку Глоби почали спилювати дерева.
На Донеччині загинув 22-річний Володимир Гончар.
У Кам'янському люди вчаділи від газу.