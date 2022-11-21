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Могли здійснити самогубство через хворобу: у Дніпрі в лісосмузі знайшли мертвим літнє подружжя

Сьогодні 16:23
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У Дніпрі в лісосмузі знайшли мертвими двох пенсіонерів.

Новости Днепра про Могли здійснити самогубство через хворобу: у Дніпрі в лісосмузі знайшли мертвим літнє подружжя

21 листопада в Дніпрі знайшли мертвими двох літніх людей. Сталося це на вулиці Старий Шлях, пише Інформатор. Попередньо, тіла пенсіонерів знайшов їхній син в лісосмузі, яка неподалік від їхнього дому.

Відомо, що загиблими були 64-річний чоловік та його 65-річна дружина. За словами сина, його батьки хворіли на рак. За попередньою інформацією, це було самогубство. Подружжя могло накласти на себе руки через хворобу, але передсмертної записки вони не залишили. Справою займатимуться правоохоронці.

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Новости Днепра про Могли здійснити самогубство через хворобу: у Дніпрі в лісосмузі знайшли мертвим літнє подружжяУкраїнська

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