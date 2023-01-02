“Могло вибухнути на місці”, – комунальники розказали, як знайшли вибухівку у баку у Дніпрі

Комунальникам-рятувальникам – премії за пильність.

Міська влада Дніпра нагородила співробітників ТОВ «Екологія-Д», які під час прибирання міста знайшли небезпечну знахідку: гранати, міни та тротилові шашки. 29 грудня комунальники вивозили сміття по вул. Сеченова. Один із співробітників перед вивантаженням сміття, як завжди, перевіряв бак на наявність будівельних матеріалів та іншого габаритного сміття, яке їм вивозити не можна.

«Ми з колегою помітили, що там лежать боєприпаси. Викликали поліцію. Я дуже захвилювався і трохи злякався, бо така ситуація на моїй практиці трапилась вперше. Якби ми не помітили вибухівку, то наслідки були б катастрофічними, особливо якщо б повантажили все це в машину – воно б могло вибухнути прямо у місті», – зазначив Андрій Терятник, співробітник ТОВ «Екологія Д».

Директор департаменту екологічної політики ДМР Олег Семенко додав: «Важко навіть уявити, яка б трагедія могла статись, якщо б хлопці не проявили пильність. Сапери сказали, що наслідки вибуху всіх цих боєприпасів навіть складно уявити. Тож сьогодні ми нагородили почесними грамотами та преміями від міського голови Бориса Філатова всіх співробітників, які 29 грудня знайшли небезпечні боєприпаси. Загалом схожі випадки за 10 місяців війни були, але саме цей був безпрецедентним за обсягом знахідки».

Наразі ТОВ «Екології Д» працює безупинно: активно очищають місто після новорічних свят. «Для них немає вихідних чи святкових днів. Вони працюють, аби місто завжди було чистим. Сьогодні, 2 січня, на маршрутах міста працює 32 екіпажі сміттєвозів та 8 камазів, які прибирають звалища. Щодо обсягів сміття, то за останні кілька місяців вони збільшились, адже люди почали повертатись, до того ж наше місто прийняло чимало переселенців», – розповів Олег Семенко.

ТОВ «Екології Д» завжди виводить на маршрути всю необхідну техніку, і за минулий рік в них було лише два дні, коли в місті працювали трохи більше ніж 20 машин: перший випадок – коли були проблеми з пальним, другий – машини були на ремонті. Весь інший час працюють у посиленому режимі, щоденно випускають від 30 до 35 машин.

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