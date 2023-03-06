Могла поїхати до бабусі: на Дніпропетровщині розшукують зниклу 12-річну Владиславу Думанську

5 березня близько 15.00 дівчинка вийшла з дитячого будинку сімейного типу, який знаходиться в селищі Зоря Мирівської громади Нікопольського району, та до теперішнього часу не повернулася.
Могла поїхати до бабусі в с. Зелене поле Криворізького району.
Про це повідомляє Пошуково-рятувальний загін “Мілена”.
Прикмети: на вигляд 12 років, зріст 153 см, середньої статури, волосся темне до плечей, каре, очі зелені.
Була одягнена: оранжева куртка, салатова шапка, штани спортивні чорні з білою плоскою по боках, сірі чобітки.
Особливі прикмети: червоні або чорні окуляри.
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Думанської Владислави, 2010 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 0970412792 або 102.
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