Мобілізованих буде більше: оновлено перелік захворювань для оцінки придатності військових

Змінені вимоги до оцінки придатности до військової служби, уточнений порядок визначення місця служби обмежено придатних, спрощено вимоги ВЛК для десантників і морпіхів - відповідні накази затверджені Міністерством оборони України

Міністерством оборони України затверджено новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 і набули чинності 25 серпня.

25 серпня набули чинності й інші зміни внесені наказом № 456, які передбачають спрощення вимог для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.

Наказом № 490 Міністерства оборони України:

Повністю оновлено Розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців.

Деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних.

Уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини.

Уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд.

До Положення внесено багато й інших змін.

За «спірними» статтями придатними визнаватимуть всіх