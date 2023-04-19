Мобілізація в Україні: чи можуть призвати абітурієнтів

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.

За час повномасштабної війни їх кілька разів продовжували. Наразі воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають до 20 травня 2023 року.

Згідно з Законом “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, студенти та люди, які пов’язані з викладанням й освітнім процесом, звільнені від мобілізації.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, – йдеться в Законі.

Однак винятком є повнолітні абітурієнти, які закінчили навчання й збираються вступати далі, адже тоді вони офіційно не мають статусу студента. Під час вступних іспитів і до моменти оприлюднення списку зарахованих на новий навчальних рік абітурієнтам можуть вручити повістку.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть у “Дії” розсилати повістки: що кажуть у Раді.

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