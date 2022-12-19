Мобілізація чоловіків-переселенців: кому потрібно ставати на військовий облік

Під час мобілізації в Україні призову підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років без показань до відстрочки. Чоловіки, які переїхали із зон бойових дій та отримали статус переселенця, мають стати на облік у військкоматі за новим місцем проживання. Це не означає, що їх обов'язково призовуть на службу, але й така ймовірність є.

За законом, перед переїздом на нове місце військовозобов’язані чоловіки повинні спочатку прийти до свого територіального центру комплектування та знятися з обліку, а потім стати на нього за новим місцем проживання.

В умовах війни чоловікам-переселенцям призовного віку було дозволено ставати на військовий облік за новим місцем проживання, а вже надалі відбувається зняття з військового обліку за попереднім місцем реєстрації. Головне, щоб цієї процедури було дотримано, інакше громадян може настати адміністративної відповідальності.

Неприбуття до територіального центру комплектування визначається як порушення закону, тому чоловікам-переселенцям слід звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію як ВПО.

Для взяття на військовий облік усі військовозобов’язані повинні особисто прибути у свій військкомат за місцем проживання та подати заяву про взяття на військовий облік.

При собі потрібно мати наступний перелік документів:

Заява;

паспорт громадянина України;

військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для осіб, звільнених у запас: обліково-послужна картка, припис військової частини.

До кримінальної відповідальності особу може бути притягнуто після неявки для становлення на облік після отримання письмового попередження за статтею 337 ККУ.

В інших випадках загрожує адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 510 до 850 гривень.

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