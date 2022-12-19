Мобілізація чоловіків-переселенців: кому потрібно ставати на військовий облік

За законом, перед переїздом на нове місце військовозобов’язані чоловіки повинні спочатку прийти до свого територіального центру комплектування та знятися з обліку, а потім стати на нього за новим місцем проживання.
В умовах війни чоловікам-переселенцям призовного віку було дозволено ставати на військовий облік за новим місцем проживання, а вже надалі відбувається зняття з військового обліку за попереднім місцем реєстрації. Головне, щоб цієї процедури було дотримано, інакше громадян може настати адміністративної відповідальності.
Неприбуття до територіального центру комплектування визначається як порушення закону, тому чоловікам-переселенцям слід звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію як ВПО.
Для взяття на військовий облік усі військовозобов’язані повинні особисто прибути у свій військкомат за місцем проживання та подати заяву про взяття на військовий облік.
При собі потрібно мати наступний перелік документів:
До кримінальної відповідальності особу може бути притягнуто після неявки для становлення на облік після отримання письмового попередження за статтею 337 ККУ.
В інших випадках загрожує адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 510 до 850 гривень.
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