Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мобілізація чоловіків-переселенців: кому потрібно ставати на військовий облік

Мобілізація чоловіків-переселенців: кому потрібно ставати на військовий облік

Сьогодні 09:00
просмотров

Під час мобілізації в Україні призову підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років без показань до відстрочки. Чоловіки, які переїхали із зон бойових дій та отримали статус переселенця, мають стати на облік у військкоматі за новим місцем проживання. Це не означає, що їх обов'язково призовуть на службу, але й така ймовірність є.

Новости Днепра про Мобілізація чоловіків-переселенців: кому потрібно ставати на військовий облік

За законом, перед переїздом на нове місце військовозобов’язані чоловіки повинні спочатку прийти до свого територіального центру комплектування та знятися з обліку, а потім стати на нього за новим місцем проживання.

В умовах війни чоловікам-переселенцям призовного віку було дозволено ставати на військовий облік за новим місцем проживання, а вже надалі відбувається зняття з військового обліку за попереднім місцем реєстрації. Головне, щоб цієї процедури було дотримано, інакше громадян може настати адміністративної відповідальності.

Неприбуття до територіального центру комплектування визначається як порушення закону, тому чоловікам-переселенцям слід звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію як ВПО.

Для взяття на військовий облік усі військовозобов’язані повинні особисто прибути у свій військкомат за місцем проживання та подати заяву про взяття на військовий облік. 

При собі потрібно мати наступний перелік документів:

  • Заява;
  • паспорт громадянина України;
  • військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
  • для осіб, звільнених у запас: обліково-послужна картка, припис військової частини.

До кримінальної відповідальності особу може бути притягнуто після неявки для становлення на облік після отримання письмового попередження за статтею 337 ККУ.

В інших випадках загрожує адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 510 до 850 гривень.

Читайте також:

Новости Днепра про Мобілізація чоловіків-переселенців: кому потрібно ставати на військовий облікУкраїнська Новости Днепра про Мобілізація чоловіків-переселенців: кому потрібно ставати на військовий облікРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»

    Російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

    ЗСУ відбили атаки ворога у двох областях і знищили російський “Зоопарк”, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    ЗСУ відбили атаки ворога у двох областях і знищили російський “Зоопарк”, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 18 грудня…

    Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

    У Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку,…

    Смертоносніший за ковід: лікарі попереджають про “верблюжий грип“
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Смертоносніший за ковід: лікарі попереджають про “верблюжий грип“

    У Катарі, який цьогоріч приймає чемпіонат світу з футболу, зафіксовано…

    Наверх