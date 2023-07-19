У Дніпрі біля Поплавка зазняли дивного птаха

Днями на Набережній помітили дивного птаха, який міцно спав, попри гучну музику, яка лунала з ресторану неподалік.
Як розповів дніпрянин Костянтин, птах спав, ховаючи голову під крило.
Дуже схожий на великого Баклана, бачив таких багато років тому в нашому теплому Криму. Але можу помилятись. Друзі, підкажіть – хто це і як він опинився майже в центрі Дніпра? – написав Констянтин.
За словами місцевих, це баклан. Ці птахи давно живуть на Дніпрі, проте треба знати місця, де вони водяться.
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