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У Дніпрі біля Поплавка зазняли дивного птаха

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі на набережній помітили дивного птаха.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Поплавка зазняли дивного птаха

Днями на Набережній помітили дивного птаха, який міцно спав, попри гучну музику, яка лунала з ресторану неподалік. 

Як розповів дніпрянин Костянтин, птах спав, ховаючи голову під крило.

Дуже схожий на великого Баклана, бачив таких багато років тому в нашому теплому Криму. Але можу помилятись. Друзі, підкажіть – хто це і як він опинився майже в центрі Дніпра? – написав Констянтин.
 
Дніпрянин зазначив, що птах здоровий та допомоги людей не потребує.
 

За словами місцевих, це баклан. Ці птахи давно живуть на Дніпрі, проте треба знати місця, де вони водяться. 

Дніпряни зауважили, що їх багато завжди жило по Дніпру в межах міста. Особливо в районі Кайдацького мосту, на острівцях.
 

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