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Місяць трагедії на Перемозі: що зроблено

Сьогодні 14:28
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У постраждалому від ракетного обстрілу рф будинку на Перемозі вже завершили інструментальне обстеження.

Новости Днепра про Місяць трагедії на Перемозі: що зроблено

Відповідно до його висновку, демонтажу підлягають залишки 2-го та 3-го під’їзду, що у 3-му корпусі. Проведуть ці роботи після підготовленого проєкту. Тим часом у вцілілій частині дому тривають відновлювальні роботи. На сьогодні там замінили вже понад тисячу вікон.

Новости Днепра про Місяць трагедії на Перемозі: що зроблено

«Встановили вікна в усіх корпусах, окрім першого під’їзду третьго корпусу та першого і другого під’їздів п’ятого корпусу, де роботи ще тривають. На виконання доручення міського голови Бориса Філатова щодо оперативного та якісного проведення усіх робіт максимально швидко відновили у будинку комунальні послуги (вода, тепло, світло, ліфт). У першому під’їзді п’ятого корпусу підйомник ще не працює через сильне пошкодження. Його будемо замінювати. Знайшли організацію, яка передасть новий ліфт цілком безкоштовно», — розповів директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай.

Також у двох під’їздах будинку встановлять нові вхідні двері. Їх замінять на металеві. Комунальне підприємство «Жилсервіс-14» зробило заміри для виготовлення.

Новости Днепра про Місяць трагедії на Перемозі: що зробленоУкраїнська

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