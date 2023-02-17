Місяць трагедії на Перемозі: що зроблено

Відповідно до його висновку, демонтажу підлягають залишки 2-го та 3-го під’їзду, що у 3-му корпусі. Проведуть ці роботи після підготовленого проєкту. Тим часом у вцілілій частині дому тривають відновлювальні роботи. На сьогодні там замінили вже понад тисячу вікон.
«Встановили вікна в усіх корпусах, окрім першого під’їзду третьго корпусу та першого і другого під’їздів п’ятого корпусу, де роботи ще тривають. На виконання доручення міського голови Бориса Філатова щодо оперативного та якісного проведення усіх робіт максимально швидко відновили у будинку комунальні послуги (вода, тепло, світло, ліфт). У першому під’їзді п’ятого корпусу підйомник ще не працює через сильне пошкодження. Його будемо замінювати. Знайшли організацію, яка передасть новий ліфт цілком безкоштовно», — розповів директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай.
Також у двох під’їздах будинку встановлять нові вхідні двері. Їх замінять на металеві. Комунальне підприємство «Жилсервіс-14» зробило заміри для виготовлення.Виктория
Автор:
За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого…
Вдягайтесь тепліше!
Одягайтеся тепліше, друзі!
Інколи, щоб розповісти про всі почуття не підібрати слів. У…