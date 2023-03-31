Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Місцевий Карлсон: в Павлограді надзвичайники допомогли чоловікові спуститись з даху будівлі

Місцевий Карлсон: в Павлограді надзвичайники допомогли чоловікові спуститись з даху будівлі

Сьогодні 09:30
просмотров

30-го березня о 22:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка міста Павлоград, чоловік не може спуститись з даху будівлі.

Новости Днепра про Місцевий Карлсон: в Павлограді надзвичайники допомогли чоловікові спуститись з даху будівлі

За викликом направлено павлоградських надзвичайників. 

По прибуттю до місця, рятувальники драбиною піднялись на горище будівлі, що не експлуатується, та допомогли чоловікові, 1972 року народження, спуститись на землю.

За викликом залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Місцевий Карлсон: в Павлограді надзвичайники допомогли чоловікові спуститись з даху будівлі

Новости Днепра про Місцевий Карлсон: в Павлограді надзвичайники допомогли чоловікові спуститись з даху будівлі

Читайте також: 

Новости Днепра про Місцевий Карлсон: в Павлограді надзвичайники допомогли чоловікові спуститись з даху будівліУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 31 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 31 березня

    Сьогодні, 31 березня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути…

    Під Бахмутом боєць з Дніпропетровщини отримав смертельне поранення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Під Бахмутом боєць з Дніпропетровщини отримав смертельне поранення

    Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого земляка,…

    У Кам’янському сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    У Кам’янському сталася жахлива ДТП (ФОТО)

    30 березня о 16:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення…

    З квітня дніпряни можуть купувати 60% ліків за е-рецептом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    З квітня дніпряни можуть купувати 60% ліків за е-рецептом

    В Україні з 1 квітня ліки в аптеці можна отримати…

    Наверх