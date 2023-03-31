Місцевий Карлсон: в Павлограді надзвичайники допомогли чоловікові спуститись з даху будівлі

30-го березня о 22:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка міста Павлоград, чоловік не може спуститись з даху будівлі.

За викликом направлено павлоградських надзвичайників.

По прибуттю до місця, рятувальники драбиною піднялись на горище будівлі, що не експлуатується, та допомогли чоловікові, 1972 року народження, спуститись на землю.

За викликом залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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