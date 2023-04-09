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  • Місцеві прозвали капібарою: у Дніпрі біля ресторану на набережні оселилася гігантська нутрія (ФОТО)

Місцеві прозвали капібарою: у Дніпрі біля ресторану на набережні оселилася гігантська нутрія (ФОТО)

Сьогодні 13:17
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У Дніпрі на набережній оселилася нутрія.

Новости Днепра про Місцеві прозвали капібарою: у Дніпрі біля ресторану на набережні оселилася гігантська нутрія (ФОТО)

Водоплавного звірька часто бачать поблизу ресторану на набережній. Тваринка не боїться людей, а навпаки підходить досить близько та випрошує моркву, якою її постійно підгодовують містяни. 

Дніпряни, які зустрічають нутрію, прозвали її капібарою, через схожість за розмірами з цим гризуном. 

Зазвичай, нутрії більше схожі на великого пацюка. Середня вага цієї тваринки складає 15-22 кілограми, а довжина 51 сантиметр, а ось капібари майже вдвічі крупніші та вважаються одними із найбільших гризунів в світі. Вага дорослої особини досягає 34-69 кілограмів, а довжина – 121 сантиметр.

На відміну від всеїдних нутрій, капібари переважно харчуються травою та рослинами.

Гігантську дніпровську нутрію зазняли Dnepr.info.

Новости Днепра про Місцеві прозвали капібарою: у Дніпрі біля ресторану на набережні оселилася гігантська нутрія (ФОТО)

Новости Днепра про Місцеві прозвали капібарою: у Дніпрі біля ресторану на набережні оселилася гігантська нутрія (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 400 кажанів, яких випустили на волю цієї суботи, а також птахів-розбишак, які крадуть яйця свої пернатих родичів. 

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Новости Днепра про Місцеві прозвали капібарою: у Дніпрі біля ресторану на набережні оселилася гігантська нутрія (ФОТО)Українська

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