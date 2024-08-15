Місто на Дніпропетровщині залишиться без води на весь день

Сьогодні, 15 серпня, у Новомосковську можуть виникнути проблеми з водопостачанням, а завтра взагалі не буде води. Причина — проведення аварійних робіт на магістральних водоводах Д1000 в Дніпрі.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
“До уваги мешканців міста Новомосковськ. У зв’язку з проведенням аварійних робіт на магістральних водоводах Д1000 в місті Дніпро, 15 серпня може спостерігатися зниження тиску водопостачання, а також 16 серпня відсутність водопостачання в місті Новомосковськ”, – йдеться в повідомленні.
Мешканцям рекомендують зробити запаси питної води.
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