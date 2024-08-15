Місто на Дніпропетровщині залишиться без води на весь день

Мешканців Новомосковська закликають зробити запаси води.

Сьогодні, 15 серпня, у Новомосковську можуть виникнути проблеми з водопостачанням, а завтра взагалі не буде води. Причина — проведення аварійних робіт на магістральних водоводах Д1000 в Дніпрі.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

“До уваги мешканців міста Новомосковськ. У зв’язку з проведенням аварійних робіт на магістральних водоводах Д1000 в місті Дніпро, 15 серпня може спостерігатися зниження тиску водопостачання, а також 16 серпня відсутність водопостачання в місті Новомосковськ”, – йдеться в повідомленні.

Мешканцям рекомендують зробити запаси питної води.

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