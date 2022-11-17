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  • Міський голова Дніпра показав уламок ракети, який поранив співробітницю мерії: прикипів до пальто (ФОТО)

Міський голова Дніпра показав уламок ракети, який поранив співробітницю мерії: прикипів до пальто (ФОТО)

Сьогодні 11:39
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Однією із травмованих внаслідок ракетної атаки була співробітниця мерії.

Новости Днепра про Міський голова Дніпра показав уламок ракети, який поранив співробітницю мерії: прикипів до пальто (ФОТО)

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про одну із поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру. Нею виявилася співробітниця мерії. Уламок ракети застряг в її пальто. Наразі жінка в лікарні, її оперують.

Це – пальто.

А це – уламок.

Пальто належить співробітниці мерії.

Моїй підлеглій.

Нині її оперують.

Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу вона та її колега просто робили свою роботу.

Допомагали немічним стареньким, – зазначив Філатов.

Усього внаслідок ракетної атаки постраждало 14 людей. Серед них 15-річна дитина. Усіх госпіталізували до лікарень міста.

За словами Дніпропетровської ОВА ракети влучили в промислові підприємства. Внаслідок обстрілу також пошкоджені житлові будинки.

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Новости Днепра про Міський голова Дніпра показав уламок ракети, який поранив співробітницю мерії: прикипів до пальто (ФОТО)Українська

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