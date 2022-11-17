Міський голова Дніпра показав уламок ракети, який поранив співробітницю мерії: прикипів до пальто (ФОТО)

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про одну із поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру. Нею виявилася співробітниця мерії. Уламок ракети застряг в її пальто. Наразі жінка в лікарні, її оперують.
Це – пальто.
А це – уламок.
Пальто належить співробітниці мерії.
Моїй підлеглій.
Нині її оперують.
Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу вона та її колега просто робили свою роботу.
Допомагали немічним стареньким, – зазначив Філатов.
Усього внаслідок ракетної атаки постраждало 14 людей. Серед них 15-річна дитина. Усіх госпіталізували до лікарень міста.
За словами Дніпропетровської ОВА ракети влучили в промислові підприємства. Внаслідок обстрілу також пошкоджені житлові будинки.
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