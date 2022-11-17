Міський голова Дніпра показав уламок ракети, який поранив співробітницю мерії: прикипів до пальто (ФОТО)

Однією із травмованих внаслідок ракетної атаки була співробітниця мерії.

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про одну із поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру. Нею виявилася співробітниця мерії. Уламок ракети застряг в її пальто. Наразі жінка в лікарні, її оперують.

Це – пальто. А це – уламок. Пальто належить співробітниці мерії. Моїй підлеглій. Нині її оперують. Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу вона та її колега просто робили свою роботу. Допомагали немічним стареньким, – зазначив Філатов.

Усього внаслідок ракетної атаки постраждало 14 людей. Серед них 15-річна дитина. Усіх госпіталізували до лікарень міста.

За словами Дніпропетровської ОВА ракети влучили в промислові підприємства. Внаслідок обстрілу також пошкоджені житлові будинки.

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