Міська рада Дніпра ухвалила виплати по 1 млн грн мешканцям, чиє житло зруйнувала армія рф

Під час 33-ї сесії 25 січня депутати Дніпра підтримали низку змін до муніципальної програми допомоги містянам, постраждалим від ракетних обстрілів рф.

Це створило офіційний механізм виплат до 1 млн грн за зруйноване житло єдиним платежем. Раніше на цьому наголошував мер Дніпра Борис Філатов.

Нинішнє рішення сесії подвоїло суму відшкодувань, яка була ухвалена восени минулого року.

«Прошу всіх сконцентруватися на тому, що ми і далі будемо цю допомогу якось посилювати. Може, адресно — якщо новий керівник області не дотримається даних раніше обіцянок облдержадміністрації додати гроші до наших виплат», — сказав Філатов, звертаючись до депутатів.

Отримати свої гроші люди, чиї квартири і приватні будинки понівечили російські терористи, зможуть після всіх обстежень та інструментальних оцінок. Із поданням та оформленням документів на виплати допоможуть в адміністраціях районів.

Філатов наголосив: місто робить усе, щоб люди мали більші грошові виплати і не лише з бюджету. Це не тільки перемовини з облдержадміністрацією, а і взаємодія з відповідальним бізнесом та містами-побратимами Дніпра.

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