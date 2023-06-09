Мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати росії

Українські захисники за добу знищили 1010 російських окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 213 тисяч своїх солдатів.

Загальні бойові втрати противника станом на 9 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу – близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано;

танків – 3901 (+10) од.;

бойових броньованих машин – 7600 (+24) од.;

артилерійських систем – 3702 (+34) од.;

РСЗВ – 599 (+4) од.;

засоби ППО – 359 (+4) од.;

літаків – 314 од.;

гелікоптерів – 299 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13) од.;

крилаті ракети – 1171 од.;

кораблі /катери – 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од.;

спеціальна техніка – 502 (+2).

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