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Мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати росії

Сьогодні 10:00
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Українські захисники за добу знищили 1010 російських окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 213 тисяч своїх солдатів.

Новости Днепра про Мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати росії

Загальні бойові втрати противника станом на 9 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано;
  • танків – 3901 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин – 7600 (+24) од.;
  • артилерійських систем – 3702 (+34) од.;
  • РСЗВ – 599 (+4) од.;
  • засоби ППО – 359 (+4) од.;
  • літаків – 314 од.;
  • гелікоптерів – 299 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13) од.;
  • крилаті ракети – 1171 од.;
  • кораблі /катери – 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од.;
  • спеціальна техніка – 502 (+2).

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Новости Днепра про Мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати росіїУкраїнська Новости Днепра про Мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати росіїРусский

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