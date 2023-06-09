Мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати росії
Українські захисники за добу знищили 1010 російських окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 213 тисяч своїх солдатів.
Загальні бойові втрати противника станом на 9 червня 2023 року орієнтовно склали: особового складу – близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано; танків – 3901 (+10) од.; бойових броньованих машин – 7600 (+24) од.; артилерійських систем – 3702 (+34) од.; РСЗВ – 599 (+4) од.; засоби ППО – 359 (+4) од.; літаків – 314 од.; гелікоптерів – 299 од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13) од.; крилаті ракети – 1171 од.; кораблі /катери – 18 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од.; спеціальна техніка – 502 (+2). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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