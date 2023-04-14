Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мінус 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати росії на 14 квітня

Сьогодні 10:00
просмотров

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 14 квітня дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

Новости Днепра про Мінус 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати росії на 14 квітня

З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 181 090 російських солдатів, 500 із них – за останню добу.

  • танків ‒ 3650 (+4) одиниці;
  • бойових броньованих машин  ‒ 7069 (+16) одиниць;
  • артилерійських систем – 2784 (+7) одиниць;
  • РСЗВ – 535 (+0) одиниць;
  • засоби ППО ‒ 283 (+0) одиниць;
  • літаків – 307 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 293 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0);
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3) одиниці;
  • спеціальна техніка ‒ 321 (+1).

Читайте також:

Новости Днепра про Мінус 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати росії на 14 квітняУкраїнська Новости Днепра про Мінус 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати росії на 14 квітняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 14 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 14 квітня

    14 квітня 2023 року електротранспорт працюватиме у штатному режимі за…

    У Дніпрі знову «замінували» АТБ, СБУ, суди, школи, лікарні та мости: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Дніпрі знову «замінували» АТБ, СБУ, суди, школи, лікарні та мости: подробиці

    Повідомили про мінування вчора, 13 квітня.

    Вдарив палицею по голові: на лівому березі чоловік обікрав жінку дніпрянку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Вдарив палицею по голові: на лівому березі чоловік обікрав жінку дніпрянку

    В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував…

    РФ штурмує Бахмут і Мар’їнку, – Генштаб про ситуацію на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    РФ штурмує Бахмут і Мар’їнку, – Генштаб про ситуацію на фронті

    Не зважаючи на значні втрати, росіяни продовжують наступальні дії на…

    Наверх