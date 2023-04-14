Сайт Дніпра Новини Мінус 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати росії на 14 квітня Мінус 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати росії на 14 квітня
У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 14 квітня дані щодо втрат російської армії у війні проти України.
З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 181 090 російських солдатів, 500 із них – за останню добу.
танків ‒ 3650 (+4) одиниці; бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16) одиниць; артилерійських систем – 2784 (+7) одиниць; РСЗВ – 535 (+0) одиниць; засоби ППО ‒ 283 (+0) одиниць; літаків – 307 (+0) одиниць; гелікоптерів – 293 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0); крилаті ракети ‒ 911 (+0); кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3) одиниці; спеціальна техніка ‒ 321 (+1). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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