Мінус 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати росії на 14 квітня

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 14 квітня дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 181 090 російських солдатів, 500 із них – за останню добу.

танків ‒ 3650 (+4) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 2784 (+7) одиниць;

РСЗВ – 535 (+0) одиниць;

засоби ППО ‒ 283 (+0) одиниць;

літаків – 307 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 293 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0);

крилаті ракети ‒ 911 (+0);

кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3) одиниці;

спеціальна техніка ‒ 321 (+1).

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