Міноборони заперечує заяви Пригожина про те, що росіяни захопили весь Бахмут

Пригожин вчергове "захопив" Бахмут.

У суботу, 20 травня, ватажок російської ПВК Вагнер Пригожин знову заявив про те, що його найманці начебто повністю захопили Бахмут. Його так звана пресслужба опублікувала відео, де терористи стоять на руїнах міста та кажуть, що закінчили його захоплення.

Сьогодні опівдні, о 12 годині, повністю був взятий Бахмут. Остання ділянка багатоповерхівки “Літак”. 224 дні тривала операція зі взяття Бахмута, – додав Пригожин.

Крім цього, терорист заявив, що з 25 травня його найманці підуть з міста та передадуть його ВС РФ, а самі будуть “відновлюватися” після боїв.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Бахмуті тривають тяжкі бої та ситуація критична.

Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак». Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор, – пряма мова Ганни Маляр.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомляли, що українські сили оборони відбили території навколо Бахмуту та просуваються уперед.

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