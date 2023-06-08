Мінна загроза: дніпрян закликали не гуляти узбережжям Чорного моря

Жителям та гостям міста Одеської області необхідно відмовитися від прогулянок узбережжям Чорного моря. Там можуть бути міни після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він розповів, що після вибуху на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків зараз перебуває у Чорному морі. Також вода виносить на берег міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.

За словами чиновника, роботу з очищення акваторії моря вже розпочато. Її проводять санітарні та екологічні служби, підрозділи ДСНС та поліції, волонтери.

“У зв’язку з цим звертаюся з проханням до мешканців Одеської області: утримуйтесь від знаходження на узбережжі моря, у тому числі пляжах, до завершення робіт з ліквідації наслідків. Запевняю, ситуація контрольована”, – зазначив Кіпер.

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