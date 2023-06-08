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Мінна загроза: дніпрян закликали не гуляти узбережжям Чорного моря

Сьогодні 20:30
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Жителям та гостям міста Одеської області необхідно відмовитися від прогулянок узбережжям Чорного моря. Там можуть бути міни після підриву Каховської ГЕС.

Новости Днепра про Мінна загроза: дніпрян закликали не гуляти узбережжям Чорного моря

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він розповів, що після вибуху на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків зараз перебуває у Чорному морі. Також вода виносить на берег міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.

Новости Днепра про Мінна загроза: дніпрян закликали не гуляти узбережжям Чорного моря

За словами чиновника, роботу з очищення акваторії моря вже розпочато. Її проводять санітарні та екологічні служби, підрозділи ДСНС та поліції, волонтери.

“У зв’язку з цим звертаюся з проханням до мешканців Одеської області: утримуйтесь від знаходження на узбережжі моря, у тому числі пляжах, до завершення робіт з ліквідації наслідків. Запевняю, ситуація контрольована”, – зазначив Кіпер.

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Новости Днепра про Мінна загроза: дніпрян закликали не гуляти узбережжям Чорного моряУкраїнська Новости Днепра про Мінна загроза: дніпрян закликали не гуляти узбережжям Чорного моряРусский

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