Мінна загроза: дніпрян закликали не гуляти узбережжям Чорного моря

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він розповів, що після вибуху на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків зараз перебуває у Чорному морі. Також вода виносить на берег міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.
За словами чиновника, роботу з очищення акваторії моря вже розпочато. Її проводять санітарні та екологічні служби, підрозділи ДСНС та поліції, волонтери.
“У зв’язку з цим звертаюся з проханням до мешканців Одеської області: утримуйтесь від знаходження на узбережжі моря, у тому числі пляжах, до завершення робіт з ліквідації наслідків. Запевняю, ситуація контрольована”, – зазначив Кіпер.
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