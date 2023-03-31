Как вступити до вишу у 2023 році: алгоритм від МОН

Не дивлячись на те, що на календарі тільки кінець березня, для майбутніх абітурієнтів Дніпра вже розпочалась активна підготовка до вступу у виші. Випускникам шкіл, аби отримати можливість подати документи до інституту чи університету потрібно для початку здати Національний мультипредметний тест не менш як на 130 балів для вступу на бюджет.

Як зареєструватись на НМТ

Реєстрація для участі у НМТ розпочнеться вже у наступний понеділок, 3 квітня на цьому сайті та триватиме місяць. Тут можна пройти і пробне тестування або подивитись демонстраційний варіант тестів НМТ 2023 року.

Аби старшокласникам та іншим охочим здати НМТ було легше Міністерство освіти та науки України створює консультаційні центри при закладах освіти, де допоможуть зареєструватись та нададуть всю повну інформацію про вступ до вишу. Як зазначають у пресс-службі МОН, аби мати можливість подати заяву до вишу потрібно створили електроний кабінет. Зробити це можна буде вже з 1 липня.

Для реєстрації в особистому електронному кабінеті потрібно зазначити серію та номер документа про раніше здобуту освіту. Також потрібно вказати паспортні дані та якщо є номер картки платника податків. Також потрібно буде загрузити скановані копії або фото цих документів.

Для тих, хто здавав НМТ в минулому році для вступу до вишу потрібно зазначити тип та PIN-код отриманого у 2022 році сертифіката, тощо. Дійсними будуть і сертифікати ЗНО 2021 чи 2020 років. При їх використанні потрібно буде надати номер сертифікату.

Також, якщо вступник має пільги – він повинен зазначити їх наявність в особистому кабінеті та окремо звернутись до одного з консультаційних центрів і надати підтверджуючі документи. В цьому році право вступу на бюджет мають всі пільгові категорії, передбачені законами.

Як буде проходити НМТ

НМТ буде проходити у формі онлайн-тестування. Два предмети є обовязковими – це українська мова та математика, третій – може обрати абітурієнт. Це може бути історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. Тривалість тестування складає 180 хв, результати будуть відомі одразу.

Для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності потрібно окрім сертифіката НМТ пройти творчий конкурс. Його можна скласти очно або дистанційно – за рішенням закладу освіти чи за зверненням абітурієнтів, якщо вони перебувають на тимчасово окупованій території.

Який мінімальний бал для вступу у виш у 2023 році

Конкурсний бал на бюджет складає не менше 130, кількість балів для вступу на контракт кожен виш визначає самостійно. В минулому році ця цифра була трохи меншою – 125 балів. Зазначимо також, що для тих вступників, що планують навчатись у медичних вишах мінімальний бал сертифікату НМТ в цьому році повинен складати не менше 150.

В яку кількість вузів можна подати заяву у 2023 році

Абітурієнт може подати до 20 заяв, з яких не більше 5 – на бюджетні місця. Під час подання заяви потрібно одразу вибрати: контракт чи бюджет. Можливість подавати заяви на вступ буде доступна абітурієнтам вже з 29 липня.

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