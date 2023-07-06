Meta запустила Threads – конкурента Twitter: через це раніше хотіли битися Маск та Цукерберг

6 липня для користувачів став доступним застосунок Threads, який називають конкурентом Twitter. Завантажити його можна в Google Play та App Store.
Застосунок доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні. Проте його не можна завантажити на території ЄС, через проблеми пов’язані з використання компанією персональних даних користувачів.
Інтерфейс Threads дуже нагадує Twitter. У застосунку також є стрічка з текстовими дописами, користувачі можуть ставити вподобайки, ширити повідомлення на свої акаунти та залишати коментарі. Максимальний обсяг однієї публікації – 500 символів. Є можливість додати посилання, фото та відео тривалістю до 5 хвилин.
У Threads можна авторизуватись через акаунт Instagram. Що цікаво, Threads відразу додає до вашої стрічки користувачів, яких ви фоловите в Instagram і які теж зареєструвалися в Threads.
Раніше між CEO Meta Марком Цукербергом та Ілоном Маском сталася суперечка через запуск нової соцмережі, яку назвали конкурентом Twitter. Мільярдери навіть погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні – клітці для боїв. Проте далі словесних перепалок та жартів ця історія не зайшла.
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