Meta запустила Threads – конкурента Twitter: через це раніше хотіли битися Маск та Цукерберг

Компанія Meta офіційно запустила застосунок Threads. Вже доступний в Україні.

6 липня для користувачів став доступним застосунок Threads, який називають конкурентом Twitter. Завантажити його можна в Google Play та App Store.

Застосунок доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні. Проте його не можна завантажити на території ЄС, через проблеми пов’язані з використання компанією персональних даних користувачів.

Інтерфейс Threads дуже нагадує Twitter. У застосунку також є стрічка з текстовими дописами, користувачі можуть ставити вподобайки, ширити повідомлення на свої акаунти та залишати коментарі. Максимальний обсяг однієї публікації – 500 символів. Є можливість додати посилання, фото та відео тривалістю до 5 хвилин.

Як зареєструватися

У Threads можна авторизуватись через акаунт Instagram. Що цікаво, Threads відразу додає до вашої стрічки користувачів, яких ви фоловите в Instagram і які теж зареєструвалися в Threads.

Що передувало

Раніше між CEO Meta Марком Цукербергом та Ілоном Маском сталася суперечка через запуск нової соцмережі, яку назвали конкурентом Twitter. Мільярдери навіть погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні – клітці для боїв. Проте далі словесних перепалок та жартів ця історія не зайшла.

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