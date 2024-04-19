Мешкав на розбомбленому останньому поверсі: у Дніпрі з-під завалів витягли третього загиблого

Під завалами у Дніпрі виявили тіло чоловіка, повідомив очільник ОВА Лисак. Загалом внаслідок атаки на область загинули 8 людей. Двоє з них – діти.
Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на 5-му поверсі, на рівні третього. Весь день надзвичайники розбирали завали, і тільки зараз вдалося дістатися до загиблого.
Таким чином атака на область 19 квітня обірвала 8 життів. Двоє жертв – діти.
Щирі співчуття всім, чиїх близьких забрав ворожий терор, – написав Лисак.
Нагадаємо, раніше з-під завалів витягли тіло жінки.
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