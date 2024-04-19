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  • Мешкав на розбомбленому останньому поверсі: у Дніпрі з-під завалів витягли третього загиблого

Мешкав на розбомбленому останньому поверсі: у Дніпрі з-під завалів витягли третього загиблого

Сьогодні 22:31
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Кількість загиблих через удар по Дніпру зросла.

Новости Днепра про Мешкав на розбомбленому останньому поверсі: у Дніпрі з-під завалів витягли третього загиблого

Під завалами у Дніпрі виявили тіло чоловіка, повідомив очільник ОВА Лисак. Загалом внаслідок атаки на область загинули 8 людей. Двоє з них – діти.

Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на 5-му поверсі, на рівні третього. Весь день надзвичайники розбирали завали, і тільки зараз вдалося дістатися до загиблого. 

Таким чином атака на область 19 квітня обірвала 8 життів. Двоє жертв – діти.

Щирі співчуття всім, чиїх близьких забрав ворожий терор, – написав Лисак.

Нагадаємо, раніше з-під завалів витягли тіло жінки. 

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Новости Днепра про Мешкав на розбомбленому останньому поверсі: у Дніпрі з-під завалів витягли третього загиблогоУкраїнська

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