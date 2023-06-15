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  • Мешканцям Дніпропетровщини заборонили ходити на берег Каховського водосховища: що відомо

Мешканцям Дніпропетровщини заборонили ходити на берег Каховського водосховища: що відомо

Сьогодні 15:55
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Мешканцям Дніпропетровської області заборонили відвідувати берегову лінію Каховського водосховища.

Новости Днепра про Мешканцям Дніпропетровщини заборонили ходити на берег Каховського водосховища: що відомо

Відповідний наказ підписав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Усе задля забезпечення громадської безпеки і порядку.

Зокрема, у розпорядженні йдеться про заборону:

  • виходу, пересування та перебування на береговій лінії та вивільненій від води території (акваторії) Каховського водосховища;
  • керування транспортними засобами, які підпадають під транспортний тип А, А1, у період з 21:00 до 05:00;
  • рибальства, плавання, проведення різного роду відпочинку … вздовж берегової смуги Каховського водосховища;
  • пересування осіб по автодорогах та вулицях населених пунктів, які пролягають вздовж берегової лінії, за винятком спеціалізованого, комунального транспорту та громадян, які проживають згідно з реєстрацією на цих вулицях;
  • здійснення польотів на легкомоторних квадрокоптерах та інших БПЛА, окрім Сил оборони України та правоохоронних органів;
  • здійснення фото- або відеофіксації берегової смуги Каховського водосховища в межах ділянки місцевості від крайньої межі угідь (всіх форм власності) до узрізу води.

Новости Днепра про Мешканцям Дніпропетровщини заборонили ходити на берег Каховського водосховища: що відомо

Новости Днепра про Мешканцям Дніпропетровщини заборонили ходити на берег Каховського водосховища: що відомо

Більш детально ознайомитися з новими обмеженнями можна тут. 

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Новости Днепра про Мешканцям Дніпропетровщини заборонили ходити на берег Каховського водосховища: що відомоУкраїнська

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