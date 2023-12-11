Мешканцям Дніпра нібито присилають повістки в “Дії”: чи так це

Пропагандисти навіть опублікували відеофрагмент з такою повісткою.
Проте це черговий фейк.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Там зазначили, що у «Дії» відсутня функція будь-яких послуг чи сповіщень щодо військового обліку, а міністр цифровізації Федоров вже наголошував, що повістки через цей сервіс надсилатися не будуть.
Найімовірніше, що «повістка» у відео – намальована картинка, яку вивели на екран мобільного телефону під виглядом повістки. Помітно, що «герой» відео не торкається екрану пальцями, аби фейкова повістка залишалася на весь екран. До того ж праворуч і ліворуч від фейкової повістки помітно краї інших документів – це означає, що «повістка» має бути в розділі «Документи», а не в розділі «Повідомлення». Фейкарі у «сповіщенні від ТЦК» вказали імʼя та по-батькові отримувача, але не вказали його прізвище, – йдеться у повідомленні.
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