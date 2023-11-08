Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух

Без паніки - усе під контролем!

Сьогодні, 8 листопада, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунає вибух.

Але без паніки – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Однак, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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