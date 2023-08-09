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Мешканців Дніпра знову попереджають про небезпечне метеоявище

Сьогодні 11:05
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У Дніпрі знову попередили про небезпечні погодні умови.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра знову попереджають про небезпечне метеоявище

Про це повідомили в ДСНС. 

Фахівці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, 9 серпня зберігається висока та надзвичайна пожежна небезпека. 

За словами синоптиків, 9 серпня у Дніпрі очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, вдень 24-29°, по м. Дніпро вночі 15-17°, вдень 25-27°.

10 серпня: мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, вдень 26-31°.

11 серпня: мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 16-21°, вдень  22-27°.

Нагадаємо, раніше ми попереджали про небезпечне метеоявище, яке триватиме з 7 до 9 серпня.

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