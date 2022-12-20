Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси води

Дніпрянам радять зробити запаси води.

Про це заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розповів на свої сторінці на фейсбук.

Масштабні відключення води після ракетних ударів будуть повторюватися, тому важливо мати стратегічний запас води. За словами Лисенко, якщо немає електроенергії – немає води, а якщо електроенергії та води – немає опалення.

Він зазначив, що з опаленням в місті справляться, і Дніпро точно не перетвориться на Алчевськ. Проте генератори хоч і є, але теплоносій до повної температури вони не нагріють.

За словами Лисенко, дніпрянам треба мати в запасах близько 30-40 літрів води.

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