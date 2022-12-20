Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси води

Сьогодні 10:28
просмотров

Дніпрянам радять зробити запаси води.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси води

Про це заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розповів на свої сторінці на фейсбук.

Масштабні відключення води після ракетних ударів будуть повторюватися, тому важливо мати стратегічний запас води. За словами Лисенко, якщо немає електроенергії – немає води, а якщо електроенергії та води – немає опалення.

Він зазначив, що з опаленням в місті справляться, і Дніпро точно не перетвориться на Алчевськ. Проте генератори хоч і є, але теплоносій до повної температури вони не нагріють.

За словами Лисенко, дніпрянам треба мати в запасах близько 30-40 літрів води.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси води

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси водиУкраїнська Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси водиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

    Сьогодні, 20 грудня, на перехресті вулиць Старокозацька і Троїцька сталася…

    Українські бійці відбили 10 атак росіян на Донбасі, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Українські бійці відбили 10 атак росіян на Донбасі, – Генштаб

    Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу,…

    В АНД районі Дніпра горіли автівки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    В АНД районі Дніпра горіли автівки (ФОТО)

    У Дніпрі на вулиці Прогресивна загорівся легковик, полум’я перекинулося на…

    Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину

    Вночі росіяни випустили понад 20 снарядів по двом громадам Нікопольського…

    Наверх