Мешканців Дніпра та області запрошують долучитися до зігріваючого челенджу

Щоб долучитися, слід зробити фото чи зняти відеоролик власних способів утеплення. Робити їх можна вдома або на роботі.
«Час єднатися, утепляти наше неспокійне життя добрим словом, гарним вчинком, теплими обіймами. Челендж – це завжди весело. Ми вирішили зробити його зігріваючим. Долучатися можуть діти, дорослі. Ще краще – цілі родини», – зазначила директорка Дніпропетровського обласного центру позашкільної освіти Юлія Скляр.
Світлини або відео треба розмістити на своїй сторінці у соцмережі з хештегом #kzpo_cpo_dor_teplenka_oselka. За бажанням можна додати короткий опис власних «тепленьких хенд-мейдів», корисну пораду чи просто зігріваючу історію.
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