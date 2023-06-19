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Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Сьогодні 12:28
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Будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на сьогодні, 19 червня, оголосили попередження про метеорологічне явище.

Так, на території Дніпропетровської області збережеться висока (4 класу), місцями надзвичайна ( 5 класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

  • 19 червня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі 14-19°С, вдень 24-29°С, по м. Дніпро вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.
  • 20 червня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 12-17°С, вдень 24-29°С.
  • 21 червня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 14-19°С, вдень 23-28°С.

Будь ласка, будьте обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій! 

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