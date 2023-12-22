Мешканців Дніпра попередили про нову шахрайську схему з поштовою доставкою

Будь ласка, будьте обачні та не переходьте за сумнівними посиланнями!

З кожним днем шахраї вигадують все нові схеми, щоб видурити з людей гроші. Так, мешканцям Дніпра почали надходити дивні повідомлення нібито від «Пошти України». У них йдеться про те, що компанія не може доставити товар через нібито відсутність правильної адреси доставки. Також пропонується перейти за посиланням, щоб ввести всі необхідні дані, щоб все ж таки отримати свою посилку. Зазначимо, такі повідомлення надходять з іноземних номерів!

Закликаємо у жодному разі не переходити за посиланнями подібного типу, оскільки це шахраї, мета яких – отримати вашу конфіденційну інформацію для подальших шахрайських дій.

Зазначимо, жоден поштовий сервіс України не відправляє користувачам повідомлення з іноземних номерів. Тому будьте обачні!

Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканцям Дніпра надходять смс нібито від “Київстар”: вимагають борг.

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