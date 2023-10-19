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Мешканців Дніпра хочуть зобов’язати декларувати купівлю валюти: кого саме

Сьогодні 10:00
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Деяких українців можуть зобов'язати декларувати купівлю іноземної валюти, зокрема, доларів.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра хочуть зобов’язати декларувати купівлю валюти: кого саме

Відповідний законопроєкт №9457 підтримали в антикорупційному комітеті Верховної Ради.

Це стосується насамперед чиновників, депутатів та суддів.

Зазначається, що декларувати потрібно не кожну купівлю валюти, а лише тоді, якщо вона перевищуватиме 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних на 1 січня звітного року. 2023 року це 134 тис. грн – або близько 3,5 тис. доларів.

Курси валют є досить динамічними та часто суттєво змінюються. Це означає, що навіть подвійна конвертація (наприклад, гривня – долар; долар – гривня) може утворювати додаткові доходи. Такі доходи (залежно від різниці у курсах та обсягів конвертації) можуть сягати мільйонів гривень, – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Необхідність запровадження такої норми продиктована можливістю заробити на обміні валют додаткові гроші. Які, без вказування в декларації, фактично будуть заховані від держави. Крім того, ці кошти “можуть стати зручною лазівкою для легалізації особами своїх незаконно придбаних активів”.

У НАЗК зауважують, що декларування даних про правочини купівлі-продажу валюти з одного боку дасть можливість доброчесним суб’єктам пояснити походження доходів, з іншого — цей обов’язок унеможливить недоброчесним суб’єктам легалізацію активів.

Автор законопроєкту — прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра хочуть зобов’язати декларувати купівлю валюти: кого саме

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