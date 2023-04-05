Мешканці Дніпра вже знову з водою: ситуація на вечір 5 квітня

Також виконані аварійно-відновлювальні роботи на перетині вул. Ракетобудівників та Кульчева. Відновлено водопостачання таких вулиць:

вул. Дмитра Кедріна, 59, 66;

вул. Макарова, 8;

Станом на 18:00 жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

Станом на 18:00 знеструмлення чи аварійні ситуації на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях відсутні.