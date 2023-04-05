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Мешканці Дніпра вже знову з водою: ситуація на вечір 5 квітня

Сьогодні 19:15
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Станом на 18:00 завершені роботи на теплорозподільчому пункті по вул. Софії Ковалевської. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра вже знову з водою: ситуація на вечір 5 квітня

Вже відновлено водопостачання у мешканців таких будинків:

  • – Калинова, 82-100;
  • – Софії Ковалевської, 67-75, 84-90;
  • – Образцова, 1, 3-А, 4-А.

Наразі працівники КП «Дніпроводоканал» вже завершили роботи з промивання магістральних водоводів у Новокодацькому районі Дніпра. Роботи тривали 11 днів, проте проводилися без відключення водопостачання.

КП «Дніпроводоканал» піклується не лише про забезпечення стабільної подачі води, а й вживає усі можливі заходи для покращення якості води, працюючи безперервно 24/7.

Також виконані аварійно-відновлювальні роботи на перетині вул. Ракетобудівників та Кульчева. Відновлено водопостачання таких вулиць:

  • вул. Дмитра Кедріна, 59, 66;
  • вул. Макарова, 8;

Станом на 18:00 жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

Станом на 18:00 знеструмлення чи аварійні ситуації на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях відсутні.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра вже знову з водою: ситуація на вечір 5 квітняУкраїнська Новости Днепра про Мешканці Дніпра вже знову з водою: ситуація на вечір 5 квітняРусский

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