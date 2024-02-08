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Мешканці Дніпра відтепер можуть шукати укриття в “Дії”: деталі

Сьогодні 16:48
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У "Дії" з'явилася нова послуга — мапа укриттів і можливість повідомити, якщо воно зачинене.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть шукати укриття в

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розширюємо функціонал Дії. Тепер у застосунку в сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему, – повідомив він.

Щоб скористатися послугою, треба зайти в “Дію”, натиснути на віконце «Незламність» та можна шукати найближче до вас укриття, прокладати до нього маршрут!

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть шукати укриття в

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть шукати укриття в

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть шукати укриття в

Також у “Дії” можна буде дізнатися про:

  • рейтинг укриття;
  • адресу;
  • скільки людей уміщує;
  • доступ до укриття;
  • вид;
  • фото;

І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн, – додав Федоров.

Зазначимо, укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в “Дії” з міркувань безпеки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у “Дії” з’явилася карта з Пунктами незламності: чи є там Дніпро.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть шукати укриття в Українська

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