Мешканці Дніпра відтепер можуть шукати укриття в “Дії”: деталі

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Розширюємо функціонал Дії. Тепер у застосунку в сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему, – повідомив він.
Щоб скористатися послугою, треба зайти в “Дію”, натиснути на віконце «Незламність» та можна шукати найближче до вас укриття, прокладати до нього маршрут!
Також у “Дії” можна буде дізнатися про:
І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн, – додав Федоров.
Зазначимо, укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в “Дії” з міркувань безпеки!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у “Дії” з’явилася карта з Пунктами незламності: чи є там Дніпро.
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