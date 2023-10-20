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  • Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку: у чому річ

Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку: у чому річ

Сьогодні 20:00
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У ПриватБанку попередили про регламентні роботи.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку: у чому річ

Уночі 21 жовтня клієнти ПриватБанку не зможуть користуватися сервісами фінустанови та тимчасово не зможуть проводити будь-які операції зі своїми рахунками. Причина – регламентні роботи. Це триватиме до пʼятої ранку 21 жовтня, попереджають у пресслужбі банку.

Що не можна буде зробити:

  • проводити операції з картками,
  • робити платежі у «Приват24»,
  • користуватися банкоматами,
  • терміналами самообслуговування та POS-терміналами банку.

З 5 ранку банк відновить повноцінну роботу. Як пояснили у ПриватБанку, регламентні роботи стосуються процесингового центру – спеціального обчислювального центру, який відповідає за інформаційну та технологічну взаємодію усередині фінустанови. 

Тож якщо вам треба терміново зробити якийсь платіж – майте на увазі. 

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку: у чому річУкраїнська Новости Днепра про Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку: у чому річРусский

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