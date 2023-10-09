Мешканці Дніпра та області стали більше заробляти: наскільки зросла середня зарплатня

Серед прифронтових регіонів Дніпропетровщина в лідерах.

В Україні за рік середня зарплата зросла на 10%. Водночас є регіони, де зростання зовсім не зафіксовано.

Зростання виплат є найбільш помітним у західних регіонах країни (досягаючи піку в 23%) та центральних областях України(зі збільшенням до 17%). Щодо регіонів, близьких до лінії фронту, найбільш визначним є Дніпропетровська область, свідчать дані популярного кадрового порталу.

Зазначається, що на Дніпропетровщині наприкінці минулого року та на старті 2023 року розміри зарплат зросли до 12 тис. грн та 15 тис. грн відповідно, тоді як у квітні зареєстровано додатковий сплеск.

У місцях, де відсоткова зміна зарплат зазначена як “0”, у другій половині 2022 року спостерігалося зниження, після якого відбулося повернення та стабілізація рівня оплати праці на колишньому рівні.

Нагадаємо, раніше ми публікували список термінових вакансій у Дніпрі.

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