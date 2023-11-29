Мешканці Дніпра та області можуть купити новорічну ялинку в лісгоспі: які ціни
Мешканці Дніпра та області можуть купити новорічну ялинку в лісгоспі: які ціни
Сьогодні 17:53
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У Дніпрі та області почали відкривати ялинкові базари, тож у лісгоспах також анонсували початок роботи власних новорічних ярмарків, де можна придбати святкове дерево.
У Дніпрі опублікували адреси, де працюватимуть точки продажу ялинок. Цього року відкриють 117 локацій у різних районах міста. Втім купити новорічне дерево можна у лісгоспах. Спойлер – зазвичай це дешевше, ніж в інших продавців.
Філія Східного лісового офісу анонсувала відкриття Новорічних ярмарків. Придбати сосни можна буде безпосередньо у філіях або за попереднім замовленням за вказаними номерами телефонів.
Телефонувати просять в робочий час: з понеділка по п’ятницю з 8 ранку до 17 вечора.
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Ціни залежать від висоти насадження.
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Філія «Дніпровське лісове господарство»
Сосна звичайна – від 120 грн до 570 грн;
Сосна кримська – від 180 грн до 2700 грн;
Набір хвойних гілок – 150 грн.
Телефонувати – 0972463789
Філія «Новомосковське лісове господарство»
Сосна звичайна – від 180 грн до 570 грн;
Сосна кримська – від 210 грн до 3000 грн;
Набір хвойних гілок – 150 грн.
Телефонувати – 0504526239
Філія «Петриківське лісове господарство»
Сосна кримська – від 120 грн до 600 грн.
Телефонувати – 0963455461
Філія «Запорізьке лісове господарство»
Сосна кримська – від 240 грн до 1560 грн;
Набір хвойних гілок – від 75 грн до 150 грн.
Телефонувати – 0503985851
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У філії «Новомосковський військовий лісгосп» реалізація новорічних дерев не проводиться.
Розсадники декоративних рослин, де ви можете придбати ялинки у горщиках. Ціни та контакти знайдете у вибраних дописах на фб-сторінці Східний лісовий офіс.
За самовільно зрубані ялинки – карають
У Східному лісовому офісі попереджають – за зрубку дерев каратимуть.
Стихійні браконьєри, які бажають підготуватися до різдвяних свят та зрубати новорічне дерево, отримають по заслугах. У залежності від діаметра пошкодженого дерева, порушник сплатить адміністративний штраф та за заподіяну екологічну шкоду.
у лісах – від 599 до 2 709 грн;
у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн;
у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4 132 грн.
За масову зрубку, коли порушник завдасть значну шкоду лісам, передбачена навіть кримінальна відповідальність. Якщо збитки екології в двадцять і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України, і передбачається покарання і вигляді обмеженням волі до 3 років, від 3 до 5 років, у разі тяжких наслідків – від 5 до 7 років.
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