Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканці Дніпра та області можуть купити новорічну ялинку в лісгоспі: які ціни

Мешканці Дніпра та області можуть купити новорічну ялинку в лісгоспі: які ціни

Сьогодні 17:53
просмотров

У Дніпрі та області почали відкривати ялинкові базари, тож у лісгоспах також анонсували початок роботи власних новорічних ярмарків, де можна придбати святкове дерево.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра та області можуть купити новорічну ялинку в лісгоспі: які ціни

У Дніпрі опублікували адреси, де працюватимуть точки продажу ялинок. Цього року відкриють 117 локацій у різних районах міста. Втім купити новорічне дерево можна у лісгоспах. Спойлер – зазвичай це дешевше, ніж в інших продавців. 

Філія Східного лісового офісу анонсувала відкриття Новорічних ярмарків. Придбати сосни можна буде безпосередньо у філіях або за попереднім замовленням за вказаними номерами телефонів.
 
Телефонувати просять в робочий час: з понеділка по п’ятницю з 8 ранку до 17 вечора. 
Ціни залежать від висоти насадження.

Філія «Дніпровське лісове господарство»

Сосна звичайна – від 120 грн до 570 грн;
Сосна кримська – від 180 грн до 2700 грн;
Набір хвойних гілок – 150 грн.
Телефонувати – 0972463789

Філія «Новомосковське лісове господарство»

Сосна звичайна – від 180 грн до 570 грн;
Сосна кримська – від 210 грн до 3000 грн;
Набір хвойних гілок – 150 грн.
Телефонувати – 0504526239

Філія «Петриківське лісове господарство»

Сосна кримська – від 120 грн до 600 грн.
Телефонувати – 0963455461

Філія «Запорізьке лісове господарство»

Сосна кримська – від 240 грн до 1560 грн;
Набір хвойних гілок – від 75 грн до 150 грн.
Телефонувати – 0503985851
У філії «Новомосковський військовий лісгосп» реалізація новорічних дерев не проводиться.
 
Розсадники декоративних рослин, де ви можете придбати ялинки у горщиках. Ціни та контакти знайдете у вибраних дописах на фб-сторінці Східний лісовий офіс.

За самовільно зрубані ялинки – карають

У Східному лісовому офісі попереджають – за зрубку дерев каратимуть.
 
Стихійні браконьєри, які бажають підготуватися до різдвяних свят та зрубати новорічне дерево, отримають по заслугах. У залежності від діаметра пошкодженого дерева, порушник сплатить адміністративний штраф та за заподіяну екологічну шкоду. 
 
  • у лісах – від 599 до 2 709 грн;
  • у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн;
  • у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4 132 грн.

За масову зрубку, коли порушник завдасть значну шкоду лісам, передбачена навіть кримінальна відповідальність. Якщо збитки екології в двадцять і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України, і передбачається покарання і вигляді обмеженням волі до 3 років, від 3 до 5 років, у разі тяжких наслідків – від 5 до 7 років.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканці Дніпра та області можуть купити новорічну ялинку в лісгоспі: які ціниУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У McDonald’s з’явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 18:08
У McDonald’s з’явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах Дніпра

Хотіли б собі такий?

Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:17
Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

Раніше у Дніпрі знімали велику кількість фільмів. У всіх кінотеатрах…

Пенсіонерка з Кривого Рогу по дорозі до лікарні тричі змінила “швидку”, двічі втрапивши в ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 16:58
Пенсіонерка з Кривого Рогу по дорозі до лікарні тричі змінила “швидку”, двічі втрапивши в ДТП

У Кривому Розі пенсіонерка тричі змінила "швидку", бо двічі потрапила…

Дніпряни можуть у “Дії” перекласти деякі документи англійською: які саме та інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 16:42
Дніпряни можуть у “Дії” перекласти деякі документи англійською: які саме та інструкція

Швидко і не треба витрачати час, щоб шукати перекладачів!

Наверх