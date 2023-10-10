Мешканці Дніпра отруїлися “Цезарем” та “Хачапурі” в ресторані: які порушення знайшли

Деталі розповіли у Дніпропетровській філії Держпродспоживслужби.
Нещодавно у Дніпрі зафіксували два випадки гострих кишкових інфекцій. Екстрене повідомлення надійшло до Держпродспоживслужби, адже люди отруїлися після походу в один із ресторанів, де з’їли салат “Цезар” та “Хачапурі”. Наразі постраждалі під наглядом лікарів.
Спеціалісти розпочали епідрозслідування, щоб з’ясувати причини спалаху кишкової інфекції. Проінспектували кухню закладу, а також перевірили усіх працівників. З’ясувалося, що обидва хворих та всі працівники закладу мають патогенну бактерію Salmonella Enteritidis, яка викликає сальмонельоз.
У закладі знайшли такі порушення:
Заклад припинив свою роботу на 10 днів, а відкритися зможе тільки після повторної перевірки, якщо фахівці Держпродспоживслужби підтвердять, що порушень більше немає.
Читайте також:
Автор:
Правоохоронці перевірили усі об'єкти.
У Дніпрі стався нещасний випадок.
Ще є час зарядити телефон!
У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького підприємці хотіли перефарбувати фасад…