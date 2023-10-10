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  • Мешканці Дніпра отруїлися “Цезарем” та “Хачапурі” в ресторані: які порушення знайшли

Мешканці Дніпра отруїлися “Цезарем” та “Хачапурі” в ресторані: які порушення знайшли

Сьогодні 10:28
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Двоє дніпрян отруїлися "Хачапурі" та "Цезарем" в закладі громадського харчування у Дніпрі.

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Деталі розповіли у Дніпропетровській філії Держпродспоживслужби.

Нещодавно у Дніпрі зафіксували два випадки гострих кишкових інфекцій. Екстрене повідомлення надійшло до Держпродспоживслужби, адже люди отруїлися після походу в один із ресторанів, де з’їли салат “Цезар” та “Хачапурі”. Наразі постраждалі під наглядом лікарів. 

Спеціалісти розпочали епідрозслідування, щоб з’ясувати причини спалаху кишкової інфекції. Проінспектували кухню закладу, а також перевірили усіх працівників. З’ясувалося, що обидва хворих та всі працівники закладу мають патогенну бактерію Salmonella Enteritidis, яка викликає сальмонельоз.

У закладі знайшли такі порушення:

  • незадовільний санітарно-гігієнічний стан приміщень;
  • порушується дезінфекційний режим;
  • не проводиться контроль за умовами зберігання та якістю харчових продуктів, за дотриманням технологічних процесів;
  • виявлено харчі невідомого походження;
  • харчові відходи не знищуються відповідно до чинного законодавства;
  • не здійснюються заходи щодо боротьби зі шкідниками, а саме заходи щодо проведення дезінсекції та дератизації;
  • не запроваджено систему управління безпечності харчових продуктів задля зниження ризиків, які пов’язані з харчовими отруєннями тощо.

Заклад припинив свою роботу на 10 днів, а відкритися зможе тільки після повторної перевірки, якщо фахівці Держпродспоживслужби підтвердять, що порушень більше немає. 

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