Мешканці Дніпра намагаються врятувати песика від безхатьків, які душать тварин задля розваги

У Дніпрі шукають прихисток для місцевого Хатіко.

Останнім часом у Дніпрі все частіше знаходять собак, яких викинули чи вигнали з дому господарі. Тематичні спільноти з пошуку тварин завалені оголошеннями про чергового бідосю, який залишився без хазяїна на бродить вулицями міста. Цього разу чергового кинутого пса небайдужі містяни знайшли на трамвайній зупинці та шукають йому прихисток.

Як розповіла дніпрянка Світлана, в одному із районів міста вона знайшла пса, який приїхав сюди на трамваї. Ймовірно, хтось посадив тварину у вагон та відправив подалі від себе. Собака звичайна, не породиста, але виглядає охайно, тому жінка припускає, що чотирилапий раніше мав господаря. Скоріше за все, він мешкав у приватному секторі, тому що боїться сходів.

Тепер сидить на зупинці і чекає господаря, нікуди не йде, – пише Світлана.

Жінка хоче знайти для місцевого Хатіко старих або нових господарів, адже той район в якому він зараз перебуває досить небезпечний для тварин. Дніпрянка стверджує, що тут іноді вбивають чотирилапих. Роблять це безхатьки, які душать собак “задля розваги”.

Поруч безхатьки і вони “розважаються” тим, що душать удавкою собак. Знаходили в цьому місці задушених тварин і не раз, – зауважує жінка.

За її словами, песик досить довірливий, намагається підійти до дітей чи незнайомців. Не кусається, але готовий охороняти. Вона просить прихистити бідолагу. Деталі ТУТ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про собаку, яку побили та засунули в пакет, залишивши помирати на вулиці.

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