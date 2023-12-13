Мешканці Дніпра можуть стати жертвами шахраїв, які від імені “Київстар” пропонують компенсацію

На жаль, є люди, які намагаються заробити на чужому горі.

Так, через потужну кібератаку послуги “Київстар” тимчасово недоступні клієнтам. У компанії заявили, що абоненти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.

Шахраї вирішили скористатися цим та створили у месенджерах фейкові боти, за допомогою яких вони розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації від “Київстар”. Перейшовши за таким посиланням, ви точно не отримаєте компенсацію, а от втратити власні гроші чи надати злочинцям конфіденційну інформацію – можете.

Про це повідомили у департаменті Кіберполіції.

Правоохоронці закликали не переходити за сумнівними посиланнями, а також порадили брати інформацію про компенсації та строки відновлення з офіційних джерел:

на сторінці Kyivstar у Фейсбук;

на порталі Kyivstar;

за номером 466 (з мобільних номерів Kyivstar);

(з мобільних номерів Kyivstar); за номером 0 800 300 466 (з номерів інших мереж України).

Зазначимо, фішинг — це різновид атаки, яка полягає в тому, щоб обманним шляхом змусити вас надати ім’я користувача/пароль, кредитну картку та іншу конфіденційну інформацію, видаючи себе за надійну установу чи приватну особу в електронному листі або на сайті.

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