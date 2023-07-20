Мешканці Дніпра можуть повернути гроші, сплачені за однією з платіжок: як це зробити

Мешканці Дніпра можуть повернути гроші сплачені попередньому постачальнику.

На початку літа у Дніпрі змінився постачальник газу. Замість Дніпрогазу блакитне паливо до будинків дніпрян постачає Нафтогаз, а саме його регіональний підрозділ “Газмережі”.

Якщо у вас була переплата Дніпрогазу і ви хочете повернути залишки коштів на особистому рахунку, тоді треба замовити повернення коштів.

Для цього треба підготувати пакет документів та звернутися з ним до найближчого Центра обслуговування клієнтів:

м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 34

просп. Слобожанський, 96а

Якщо не хочете ходити до центру, тоді документи можна надіслати поштою. На жаль, в онлайн-режимі це зробити не можна.

Необхідні документи:

1. письмову заяву (зразок наведений на картинці);

2. копію паспорта (1-6 сторінки); 3. копію ідентифікаційного коду; 4. довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку); 5. копії квитанцій на суму переплати.

Адреса для листування поштою: м. Дніпро, вул. О. Кониського, 5, 49101, Україна.

Як дізнатися розмір переплати

Якщо не пам’ятаєте скільки вам винен попередній постачальник, тоді можна звернутися до контакт-центру.

Звертаємо увагу: якщо за Вашими підрахунками сума інша, додайте до заяви копії квитанцій про оплату послуг розподілу природного газу за останні 3 роки. На їх підставі буде проведено звірку.

У разі виникнення додаткових питань, зверніться до Центру обслуговування клієнтів або Контакт-центру за номерами:

066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell); 057-708-01-87 (Укртелеком); 056-747-36-35 (Укртелеком).

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