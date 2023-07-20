Мешканці Дніпра можуть повернути гроші, сплачені за однією з платіжок: як це зробити

Мешканці Дніпра можуть повернути гроші сплачені попередньому постачальнику.
На початку літа у Дніпрі змінився постачальник газу. Замість Дніпрогазу блакитне паливо до будинків дніпрян постачає Нафтогаз, а саме його регіональний підрозділ “Газмережі”.
Якщо у вас була переплата Дніпрогазу і ви хочете повернути залишки коштів на особистому рахунку, тоді треба замовити повернення коштів.
Для цього треба підготувати пакет документів та звернутися з ним до найближчого Центра обслуговування клієнтів:
м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 34
просп. Слобожанський, 96а
Якщо не хочете ходити до центру, тоді документи можна надіслати поштою. На жаль, в онлайн-режимі це зробити не можна.
Необхідні документи:
1. письмову заяву (зразок наведений на картинці);
2. копію паспорта (1-6 сторінки);
3. копію ідентифікаційного коду;
4. довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку);
5. копії квитанцій на суму переплати.
Адреса для листування поштою: м. Дніпро, вул. О. Кониського, 5, 49101, Україна.
Як дізнатися розмір переплати
Якщо не пам’ятаєте скільки вам винен попередній постачальник, тоді можна звернутися до контакт-центру.
Звертаємо увагу: якщо за Вашими підрахунками сума інша, додайте до заяви копії квитанцій про оплату послуг розподілу природного газу за останні 3 роки. На їх підставі буде проведено звірку.
У разі виникнення додаткових питань, зверніться до Центру обслуговування клієнтів або Контакт-центру за номерами:
066-300-2-888 (Vodafone);
098-300-2-888 (Kyivstar);
093-300-2-888 (Lifecell);
057-708-01-87 (Укртелеком);
056-747-36-35 (Укртелеком).
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