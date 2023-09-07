Мешканці Дніпра можуть отримати 11 тис. грн за 50 копійок: подробиці

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Мешканці Дніпра можуть отримати 11 тис. грн за 50 копійок. Як саме – читайте у нашому матеріалі!

У світі нумізматики цінність монети не визначається її номіналом, тому навіть 50 копійок може принести своєму власнику чималі гроші. Але це тільки в тому випадку, якщо монета має певні особливості й входить до різноманітних колекцій.

Про цінні монети розповіли фахівці ресурсу “Монети-ягідки”.

Які монети можна вигідно продати

50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг. Нумізмати готові віддати за монету від 4 000 до 11 000 гривень, але це в тому випадку, якщо вона має такі особливості:

товстий середній зуб тризуба;

діаметр рисунка становить 17,7 мм;

гроно №1 має 4 ягоди, а п’ята ягода злилася з вінком;

гладкий гурт.

Ще однією цікавою монетою для нумізматів є 50 копійок різновиду 1.1АГм 1994 року. За неї готові платити від 2 000 до 4 000 гривень. Її можна впізнати за наступними особливостями:

невеликий отвір в нижній частині тризуба;

проміжок у вигляді трапеції між листком та відростком;

гурт з дрібною насічкою.

Також українці можуть чимало заробити на монеті 50 копійок 2001 року. За неї колекціонери готові заплатити близько 1 500 гривень, адже тоді їх було випущено всього 5 000 одиниць.

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