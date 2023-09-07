Мешканці Дніпра можуть отримати 11 тис. грн за 50 копійок. Як саме – читайте у нашому матеріалі!
У світі нумізматики цінність монети не визначається її номіналом, тому навіть 50 копійок може принести своєму власнику чималі гроші. Але це тільки в тому випадку, якщо монета має певні особливості й входить до різноманітних колекцій.
Про цінні монети розповіли фахівці ресурсу “Монети-ягідки”.
Які монети можна вигідно продати
50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг. Нумізмати готові віддати за монету від 4 000 до 11 000 гривень, але це в тому випадку, якщо вона має такі особливості:
Ще однією цікавою монетою для нумізматів є 50 копійок різновиду 1.1АГм 1994 року. За неї готові платити від 2 000 до 4 000 гривень. Її можна впізнати за наступними особливостями:
Також українці можуть чимало заробити на монеті 50 копійок 2001 року. За неї колекціонери готові заплатити близько 1 500 гривень, адже тоді їх було випущено всього 5 000 одиниць.
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