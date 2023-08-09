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Мешканці деяких вулиць Дніпра сьогодні залишаться без світла: чому та адреси

Сьогодні 07:20
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Новости Днепра про Мешканці деяких вулиць Дніпра сьогодні залишаться без світла: чому та адреси

Сьогодні, 9 серпня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією “ЦЕК”.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 9 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 36-42 (парні);
  • вул. Перемоги: 115;
  • вул. Киргизька: 4, 4-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Раніше ми писали, що у Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси.

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Новости Днепра про Мешканці деяких вулиць Дніпра сьогодні залишаться без світла: чому та адресиУкраїнська

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