Мешканці деяких вулиць Дніпра сьогодні залишаться без світла: чому та адреси

Ще є час підзарядити телефон!

Сьогодні, 9 серпня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією “ЦЕК”.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 9 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Василя Сліпака: 36-42 (парні);

вул. Перемоги: 115;

вул. Киргизька: 4, 4-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Раніше ми писали, що у Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси.

Читайте також:

Українська

Автор: