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Мешканці Братського сьогодні залишилися без води: причина

Сьогодні 13:31
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Важлива інформація.

Новости Днепра про Мешканці Братського сьогодні залишилися без води: причина

Сьогодні, 2 листопада, мешканці Братського, що у Дніпровському районі, залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Сурянській, буд. 1.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Мешканці Братського сьогодні залишилися без води: причина

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять схему руху. 

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Новости Днепра про Мешканці Братського сьогодні залишилися без води: причинаУкраїнська

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