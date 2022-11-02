Мешканці Братського сьогодні залишилися без води: причина

Важлива інформація.

Сьогодні, 2 листопада, мешканці Братського, що у Дніпровському районі, залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Сурянській, буд. 1.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять схему руху.

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