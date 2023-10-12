Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканок Дніпра та області закликають масово робити мамографію: де продіагностують безкоштовно

Мешканок Дніпра та області закликають масово робити мамографію: де продіагностують безкоштовно

Сьогодні 10:57
просмотров

Мешканок Дніпропетровщини закликають проходити мамографію.

Новости Днепра про Мешканок Дніпра та області закликають масово робити мамографію: де продіагностують безкоштовно

Лікарі зазначають, що на Дніпропетровщині показник захворюваності на рак молочної залози становить близько 83 на 100 тисяч жінок. Чверть жінок помирає саме від цього захворювання.

Щоб уникнути летальних випадків раку, треба вчасно його зловити. Для цього жінки до 40 років 1 раз на рік мають робити УЗД молочних залоз, а після досягнення сорокарічного віку ще й мамографію. 

На Дніпропетровщині це можна зробити безкоштовно. Як в державній лікарні, так і у приватній клініці (якщо вона уклала договір з НСЗУ)

Що потрібно для безкоштовної мамографії 

Щоб пройти безкоштовну мамографію треба електронне направлення від сімейного лікаря, яке можна отримати у телефонному режимі (на телефон прийде електронний код, який необхідно надати для проходження дослідження).

Зокрема пройти мамографічне дослідження можна в Обласному клінічному онкологічному диспансері. Попередній запис телефоном: 056-720-79-01

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканок Дніпра та області закликають масово робити мамографію: де продіагностують безкоштовноУкраїнська Новости Днепра про Мешканок Дніпра та області закликають масово робити мамографію: де продіагностують безкоштовноРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочнеться 16 жовтня: де саме
Новини Дніпра
Сьогодні 10:43
На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочнеться 16 жовтня: де саме

Зима близько...

Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибухи
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибухи

Без паніки!

У Кам’янському під час сварки брат вбив сестру
Новини Дніпра
Сьогодні 09:35
У Кам’янському під час сварки брат вбив сестру

Оперативники затримали зловмисника.

Мешканців Дніпра та області попереджають про потрійну небезпеку: бережіть себе
Новини Дніпра
Сьогодні 08:35
Мешканців Дніпра та області попереджають про потрійну небезпеку: бережіть себе

Бережіть себе та одягайтеся потепліше!

Наверх