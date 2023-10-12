Мешканок Дніпра та області закликають масово робити мамографію: де продіагностують безкоштовно

Мешканок Дніпропетровщини закликають проходити мамографію.

Лікарі зазначають, що на Дніпропетровщині показник захворюваності на рак молочної залози становить близько 83 на 100 тисяч жінок. Чверть жінок помирає саме від цього захворювання.

Щоб уникнути летальних випадків раку, треба вчасно його зловити. Для цього жінки до 40 років 1 раз на рік мають робити УЗД молочних залоз, а після досягнення сорокарічного віку ще й мамографію.

На Дніпропетровщині це можна зробити безкоштовно. Як в державній лікарні, так і у приватній клініці (якщо вона уклала договір з НСЗУ)

Що потрібно для безкоштовної мамографії

Щоб пройти безкоштовну мамографію треба електронне направлення від сімейного лікаря, яке можна отримати у телефонному режимі (на телефон прийде електронний код, який необхідно надати для проходження дослідження).

Зокрема пройти мамографічне дослідження можна в Обласному клінічному онкологічному диспансері. Попередній запис телефоном: 056-720-79-01

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