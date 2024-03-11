Мешканка Нікополя розкрадала квартиру колишнього чоловіка, поки його не було вдома

У Нікополі викрили 40-річну зловмисницю, яка розкрадала квартиру колишнього чоловіка.

У Нікополі викрили 40-річну зловмисницю, яка розкрадала квартиру колишнього чоловіка.

У січні до Нікопольського районного управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про крадіжку свого майна. З’ясувалося, що до злочину причетна колишня дружина чоловіка, яка жила поверхом нижче та мала ключі від його помешкання.

Знаючи, що 42-річний чоловік рідко буває у квартирі жінка винесла з приміщення: м’ясорубку, мультиварку, телевізор, пилосос, електрочайник та інші електроприбори, – йдеться у повідомленні

Викрадені речі жінка здавала до ломбарду та гроші витрачала на власні потреби.

7 березня жінці повідомили про підозру за 6 фактами кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.

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