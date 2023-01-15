Мешканка Дніпра, яку врятували з руїн будинку розповіла про удар: “Батьки були на кухні, якої вже нема”

Дівчина, яка сиділа на руїнах будинку і чиє фото облетіло всі соцмережі, розповіла про удар.

23-річна Анастасія в момент удару була вдома разом з батьками. Дівчина каже, що вони знаходилися на кухні, якої вже немає. Сама вона дивом вижила. Її накрило дверима на ліжку, а кухня, коридор та ванна зруйновані. Про це Анастасія написала в своєму інстаграмі.

У неї невеликі забої, рана на голові та обдерті ноги.

Я не знаю, де батьки. Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда вже нема. Він навряд чи вижив. Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою сьогодні фоткали цуценят. Їли мамин Удон”, – ділиться дівчина.

Фото Анастасії облетіло всі соцмережі. Дівчина сиділа зверху на руїнах будинку, коли її помітили рятувальники.

“Я стала популярною, хоча і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі?”, – додає вона.

Вона розповіла, що у вересні на війні загинув її коханий. Зараз хвилюється за батьків та не знає чи живі вони.

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