Мешканка Дніпра на Хмельниччині “розвела” пенсіонерку на 4 тисячі доларів

Як повідомили в поліції Хмельницької області, шахрайка із Дніпра виманила у старенької 4 тисячі доларів. 37-річна зловмисниця, яка має за плечима кілька епізодів шахрайства та майнових злочинів, провернула схему “ваш родич у біді”.
Шахрайка дізналася номер 87-річної пенсіонерки з Хмельницького. Увечері 13 вересня дніпрянка зателефонувала старенькій, представившись медпрацівницею. Вона розповіла, що опікунка бабусі потрапила у ДТП та потребує коштовного лікування. Гроші нібито потрібні негайно, тож стурбована жінка покликала “лікарку” до себе додому, щоб заплатити за процедури.
Старенька віддала шахрайці усе що мала — 4 тисячі доларів США, після чого так звана медпрацівниця зникла у невідомому напрямку. Тільки після того, як зловмисниця пішла, бабуся зателефонувала своїй опікунці та зрозуміла, що її ошукали, адже з родичкою все було добре.
Пенсіонерка відразу звернулася до поліції. Згодом правоохоронці затримали 37-річну зловмисницю, яка вже майже втекла з міста. На щастя, гроші витратити вона не встигла, тож їх у неї вилучили.
Наразі жінка під вартою та чекає на суд. За скоєне шахрайці може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування стосовно співучасників злочину триває.
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