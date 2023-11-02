Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканка Дніпра на Хмельниччині “розвела” пенсіонерку на 4 тисячі доларів

Мешканка Дніпра на Хмельниччині “розвела” пенсіонерку на 4 тисячі доларів

Сьогодні 11:15
просмотров

У Хмельницькому мешканка Дніпра надурила бабусю.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра на Хмельниччині

Як повідомили в поліції Хмельницької області, шахрайка із Дніпра виманила у старенької 4 тисячі доларів. 37-річна зловмисниця, яка має за плечима кілька епізодів шахрайства та майнових злочинів, провернула схему “ваш родич у біді”.

Шахрайка дізналася номер 87-річної пенсіонерки з Хмельницького. Увечері 13 вересня дніпрянка зателефонувала старенькій, представившись медпрацівницею. Вона розповіла, що опікунка бабусі потрапила у ДТП та потребує коштовного лікування. Гроші нібито потрібні негайно, тож стурбована жінка покликала “лікарку” до себе додому, щоб заплатити за процедури.

Ста­рень­ка від­да­ла шах­рай­ці усе що ма­ла — 4 ти­ся­чі до­ла­рів США, піс­ля чо­го так зва­на мед­пра­ців­ни­ця зник­ла у не­ві­до­мо­му нап­рямку. Тільки після того, як зловмисниця пішла, бабуся зателефонувала своїй опікунці та зрозуміла, що її ошукали, адже з родичкою все було добре. 

Пенсіонерка відразу звернулася до поліції. Згодом правоохоронці затримали 37-річну зловмисницю, яка вже майже втекла з міста. На щастя, гроші витратити вона не встигла, тож їх у неї вилучили. 

Наразі жінка під вартою та чекає на суд. За ско­єне шах­рай­ці мо­же заг­ро­жу­ва­ти до 5 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі. До­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня сто­сов­но спі­ву­час­ни­ків зло­чи­ну три­ває.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканка Дніпра на Хмельниччині Українська Новости Днепра про Мешканка Дніпра на Хмельниччині Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Нова російська зенітна ракета С-400 долітає до Дніпра, – Валерій Залужний
Новини Дніпра
Сьогодні 12:09
Нова російська зенітна ракета С-400 долітає до Дніпра, – Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що деякі модернізовані російські зенітні…

Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло до 19:00: адреси та причина
Новини Дніпра
Сьогодні 07:20
Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло до 19:00: адреси та причина

Ще є час зарядити телефон!

На вулиці буде тепліше, ніж вдома: до Дніпра після різкого похолодання повернеться бабине літо
Новини Дніпра
Вчора 22:01
На вулиці буде тепліше, ніж вдома: до Дніпра після різкого похолодання повернеться бабине літо

Початок листопада у Дніпрі відзначиться бурхливими метеотанцями.

Ще в одній області зафіксували спалах гепатиту А: чи є загроза для Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Вчора 21:23
Ще в одній області зафіксували спалах гепатиту А: чи є загроза для Дніпропетровщини

Ще в одній області зафіксували гепатит А.

Наверх