Мешканка Дніпра на Хмельниччині “розвела” пенсіонерку на 4 тисячі доларів

У Хмельницькому мешканка Дніпра надурила бабусю.

Як повідомили в поліції Хмельницької області, шахрайка із Дніпра виманила у старенької 4 тисячі доларів. 37-річна зловмисниця, яка має за плечима кілька епізодів шахрайства та майнових злочинів, провернула схему “ваш родич у біді”.

Шахрайка дізналася номер 87-річної пенсіонерки з Хмельницького. Увечері 13 вересня дніпрянка зателефонувала старенькій, представившись медпрацівницею. Вона розповіла, що опікунка бабусі потрапила у ДТП та потребує коштовного лікування. Гроші нібито потрібні негайно, тож стурбована жінка покликала “лікарку” до себе додому, щоб заплатити за процедури.

Ста­рень­ка від­да­ла шах­рай­ці усе що ма­ла — 4 ти­ся­чі до­ла­рів США, піс­ля чо­го так зва­на мед­пра­ців­ни­ця зник­ла у не­ві­до­мо­му нап­рямку. Тільки після того, як зловмисниця пішла, бабуся зателефонувала своїй опікунці та зрозуміла, що її ошукали, адже з родичкою все було добре.

Пенсіонерка відразу звернулася до поліції. Згодом правоохоронці затримали 37-річну зловмисницю, яка вже майже втекла з міста. На щастя, гроші витратити вона не встигла, тож їх у неї вилучили.

Наразі жінка під вартою та чекає на суд. За ско­єне шах­рай­ці мо­же заг­ро­жу­ва­ти до 5 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі. До­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня сто­сов­но спі­ву­час­ни­ків зло­чи­ну три­ває.

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