Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата

Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Донька не повідомила у Пенсійний фонд про смерть свого тата, тому ще 10 місяців отримувала пенсію замість нього. Жінка мала доступ до банківської картки, знала пін-код та розуміла, що на цей рахунок надходитимуть кошти. Тому вирішила забрати ці гроші собі.

Після смерті батька жінка мала звернутися до Пенсійного фонду та повідомити про це установу. Проте вона цього не зробила та продовжила користуватися чужими коштами.

За період від серпня 2022 року по травень 2023 жінка отримала 118 тисяч 59 гривень від держави. Зазначається, що дніпрянка займається підприємницькою діяльністю, заміжня, дітей не має.

Під час засідання суду жінка свою вину визнала та покаялася.

Суд визнав жінку винною у шахрайстві та засудив до покарання у вигляді обмеження волі терміном на один рік. Зважаючи на щире каяття, дніпрянці дали рік умовно, але за цей час вона не повинна вчинити нового злочину.

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