Мешканці Дніпра виманили з підприємців понад 90 млн на продажу зерна, видаючи себе за інші фірми

Як повідомили в ДБР, мешканець Дніпра організував шахрайську схему та виманив у підприємців понад 90 млн гривень.

Залучивши правоохоронців та працівників фіскальних органів, чоловік разом зі спільниками підшукували підприємства, які продають і купляють зерно та олійні культури.

Потім шахраї імітували переговори між ними щодо придбання або купівлі товару, і після оплати забирали гроші собі.

Для цього розігрувався цілий “спектакль”. Домовившись з потенційним клієнтом, дніпряни підробляли усі документи фірми та від її імені. Згодом домовлялися про купівлю чи продаж зерна в іншого підприємця.

Шахраї маніпулювали підприємцями, пропонуючи ціну вищу за ринкову.

Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Коли на рахунки підставного підприємця надходили гроші від іншого клієнта – шахраї зникали разом з документацією та оплатою за товар.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином підприємці лишалися як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей. Усього наразі відомо про 4 такі оборудки, які вдалося провести на території Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Організатору та п’ятьом спільникам повідомили про підозру у шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Слідство по іншим учасникам схеми триває. Це правоохоронці та працівники фіскальної служби, які надавали дані шахраям.

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