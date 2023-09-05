Мешканці Дніпра виманили з підприємців понад 90 млн на продажу зерна, видаючи себе за інші фірми

Залучивши правоохоронців та працівників фіскальних органів, чоловік разом зі спільниками підшукували підприємства, які продають і купляють зерно та олійні культури.
Потім шахраї імітували переговори між ними щодо придбання або купівлі товару, і після оплати забирали гроші собі.
Для цього розігрувався цілий “спектакль”. Домовившись з потенційним клієнтом, дніпряни підробляли усі документи фірми та від її імені. Згодом домовлялися про купівлю чи продаж зерна в іншого підприємця.
Шахраї маніпулювали підприємцями, пропонуючи ціну вищу за ринкову.
Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.
Коли на рахунки підставного підприємця надходили гроші від іншого клієнта – шахраї зникали разом з документацією та оплатою за товар.
Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.
Таким чином підприємці лишалися як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей. Усього наразі відомо про 4 такі оборудки, які вдалося провести на території Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.
Організатору та п’ятьом спільникам повідомили про підозру у шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Слідство по іншим учасникам схеми триває. Це правоохоронці та працівники фіскальної служби, які надавали дані шахраям.
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