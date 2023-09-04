Мешканець Кривого Рогу в під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: суд виніс вирок

Усе сталося ще в травні 2023 року. 9-річна дівчинка забігла до під’їзду, бо хотіла повернутися додому, щоб випити води. Проте по дорозі її зупинив чоловік, який потім вчинив розпусні дії.
У суді він покаявся та визнав свою вину. Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.
Дані про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
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