Мешканець Кривого Рогу в під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: суд виніс вирок

У Кривому Розі чоловік розбещував неповнолітню дівчинку.

Усе сталося ще в травні 2023 року. 9-річна дівчинка забігла до під’їзду, бо хотіла повернутися додому, щоб випити води. Проте по дорозі її зупинив чоловік, який потім вчинив розпусні дії.

У суді він покаявся та визнав свою вину. Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

Дані про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

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