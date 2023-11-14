Мешканець Кривого Рогу проведе 9 років за ґратами за вчинення смертельної ДТП: був напідпитку та не визнав вину

У жовтні 2021 року мешканець Кривого Рогу на Daewoo Lanos на швидкості врізався в електроопору. Зазначається, що чоловік був п’яний та не впорався з керуванням – рівень алкоголю у його крові перевищував норму в 15 разів.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
У салоні автівки на момент аварії було двоє пасажирів: 31-річний чоловік загинув, ще один отримав численні тілесні ушкодження.
Винуватець ДТП свою вину не визнав.
Суд за публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури визнав чоловіка винним у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 9 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. Також на користь потерпілих із засудженого стягнуто моральну шкоду у розмірі 400 тис. грн.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра в автівці згоріли водій та двоє пасажирів.
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