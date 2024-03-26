Мешканець Кривого Рогу продавав фальшиві талони для пального: ошукав більше 20 українців

Остаточну кількість потерпілих по всій Україні та суму збитків встановлюють правоохоронці.

Поліцейські Кривого Рогу викрили 28-річного шахрая, який продавав фальшиві талони для пального. Підозрюваний ошукав більше 20 українців.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що аферист створив сторінку в одній із соціальних мереж. На ній він розміщував оголошення про продаж товару. Працював фігурант за повною та частковою оплатою, талони відправляв однією із кур’єрських служб. Коли люди розуміли, що товар фальшивий, шахрай вже обривав зв’язок.

Згодом правоохоронці спільно з кіберполіцейськими встановили, що до злочину причетний 28-річний житель Кривого Рогу, який діяв з початку 2022 року. Остаточна кількість потерпілих по всій Україні та сума збитків встановлюється, – зазначили у поліції.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині молодик викрав таксі з-під носа водія.

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